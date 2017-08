Água na boca Chico balanceado com banana

é ótima opção de sobremesa

Ingredientes

2 xícaras de açúcar

5 bananas nanicas

1 lata de leite condensado

A mesma medida de leite

1 colher (sopa) de amido de milho

3 gemas

3 claras

6 colheres (sopa) de açúcar



Modo de Preparo

Caramelize um refratário com as 2 xícaras de açúcar

Reserve

Leve ao fogo em uma panela o leite condensado, o leite, as gemas peneiradas e o amido de milho até começar a ferver

Deixe amornar

Pique as bananas, em pedaços diagonais, com mais ou menos 1 cm de espessura

Disponha no refratário, sobre o caramelo frio, arrumando-as lado a lado

Despeje o creme sobre as bananas

Bata as claras em neve e acrescente, aos poucos, as 6 colheres de açúcar

Faça uma camada sobre o creme de leite condensado

Leve ao forno para dourar o merengue

Sirva gelado