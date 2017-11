Delícia Brigadeiro de churros é ótima

opção para agradar a família

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

150 g de doce de leite

1 xícara de açúcar refinado

1 colher de canela em pó

Modo de Preparo

Misture em uma panela o leite condensado e a manteiga em fogo baixo, para não grudar na panela

Mexa até dar o ponto de brigadeiro, unte um prato e coloque o doce, deixe na geladeira por 1 hora

Após lavar as mãos coloque sobre ela um pouco do doce, faz uma bolinha e espalma, recheie com doce de leite e enrole

Passe sobre o açúcar e a canela as bolinhas já recheadas, e em cima das bolinhas, pingue uma gotinha de doce de leite para enfeitar