SOBREMESA Bombom de uva na travessa para entrar o novo ano bem

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (a mesma medida da lata)

1 lata de suco de uva concentrado (use a lata para medir)

1 colher de sopa de maizena

350 g de chocolate ao leite picado

10 uvas para decorar

MODO DE PREPARO

No liquidificador bata o leite condensado, o leite, o suco de uva e a maizena até ficar homogêneo

Transfira para uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo até engrossar

Despeje em um refratário pequeno e deixe esfriar até ficar firme

Derreta o chocolate em banho-maria, espalhe delicadamente sobre o creme do refratário e decore com as uvas cortadas ao meio (empurre até a metade)

Leve à geladeira até firmar bem e sirva

PREPARO

60 MIN



RENDIMENTO

6 PORÇÕES