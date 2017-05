RECEITA Bolo Prestígio de micro-ondas

é facílimo e delicioso

INGREDIENTES:

Bolo

1 xíc. de farinha de trigo

3/4 xíc. de cacau em pó

1/2 xíc. de açúcar

1 c. de sopa de fermento em pó

1/2 xíc. de água quente

1/2 xíc. de óleo

3 ovos pequenos {ou 2 grandes}

Beijinho de Coco Trufado

1 lata de leite condensado

100g de coco ralado

1/2 caixinha de creme de leite

4 quadradinhos de chocolate branco

Caldinha de coco

4 c. de sopa de leite

2 c. de sopa de leite de coco

1 c. de sobremesa de açúcar

Ganache de chocolate

1 tablete de chocolate meio amargo ou ao leite (115g)

1/2 caixinha de creme de leite

MODO DE FAZER:

Bolo

Em um bowl junte todos os ingredientes e misture.

Leve para o micro-ondas em uma forma refratária untada e enfarinhada por 6 minutos.

Desenforme morno.

PS: Usei uma forma de buraco no meio de 30 cm de diâmetro.

Beijinho de Coco Trufado

Em uma tigela alta, coloque o leite condensado e o coco. Leve ao micro-ondas por 8 minutos (mexa na metade do tempo).

Acrescente creme de leite e chocolate branco e mexa bem até derreter.

Ganache de chocolate

Misture os 2 ingredientes e leve ao micro-ondas por 1 minuto.

Mexa bem até derreter.

Montagem

Com cuidado, corte a tampa do bolo e reserve.

Cave o interior.

Regue com a caldinha.

Coloque o beijinho na cavidade e tampe o bolo.

Cubra com o ganache e coco para decorar.

PS: O bolo é fofo demais, faça os cortes com amor.