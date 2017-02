RECEITA Bolo de morango com cream

cheese é simples e delicioso

Por Samantha, do "Xícara de Chá"

INGREDIENTES

1 1/2 xícara de farinha

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

3/4 de xícara de óleo de canola

100g de cream cheese (em temperatura ambiente)

1 1/2 xícara de açúcar

3 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de geléia de morango

MODO DE PREPARO

Pré-aqueça o forno a 180 graus, unte e enfarinhe a forma a ser usada. Eu usei essas forminhas de papel, mas o bolo também pode ser feito em forma de bolo inglês ou forma de bolo redonda.

Aqueça a geléia alguns segundos no microondas, somente para ficar mais líquida. Reserve.

Em um bowl mistura a farinha, bicarbonato e o sal. Reserve.

Na batedeira bata o cream cheese e o açúcar até formar um creme. Adicione o óleo, os ovos e a baunilha. Incorpore a mistura de farinha à massa e mexa somente até ficar homogênea.

Misture 2 colheres de sopa da massa na geleia. Esse será o seu swirl, com a adição da massa ele não afunda no bolo quando assado e deixa esse efeito lindo.

Distribua a massa (sem a geléia) nas formas, ou na forma, se você estiver usando uma só.

Por cima da massa coloque colheradas espaçadas da massa com geléia. Com um palito de dente, faça 2 ou 3 riscos na massa. Procure não misturar demais as 2 massas.

Leve ao forno até um palito sair limpo. Cerca de 30 minutos para formas pequenas ou 50 minutos para uma forma de bolo inglês.