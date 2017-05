RECEITA Bolo de chocolate sem farinha

e sem fermento fica delicioso

INGREDIENTES

- 1 barra de Chocolate Meio Amargo

- 6 colh. (sopa) de Manteiga

- 6 Gemas

- 2 colh. (sopa) de Raspas de Laranja

- 6 Claras

- 1/2 xíc. de Açúcar

- Cacau em Pó



MODO DE PREPARO

Derreta o chocolate com a manteiga no microondas de 15 em 15 segundos até derreter. Dê sempre uma mexidinha, até ficar um creme bem lisinho ;) (se não tiver microondas, pode fazer em banho maria).

Depois de prontinho, misture as 6 gemas, adicione as raspas de laranja, e dê uma mexidinha. Reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve com o açúcar. E vá incorporando aos poucos ao creme de chocolate, até ficar homogênea.

Passe a massa para uma forma com fundo removível, untada com manteiga e farinha e leve ao forno pré aquecido em 180º, até formar uma casquinha. É sempre bom fazer o teste do palito pra ver se já está pronto ;)

Polvilhe cacau em pó por cima, e prontinho, só comer e ser feliz!