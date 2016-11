EXPLOSÃO DE DELÍCIA Bolo bomba tem recheio surpresa; aprenda a fazer

INGREDIENTES

CREME:

1 lata de leite condensado

3 copos de leite

1 gema

3 colheres de sopa de amido de milho dissolvido no leite

1 lata de creme de leite

BOLO:

2 xícaras de chá de açúcar

2 colheres de sopa cheia de margarina

4 ovos (claras em neve)

1 xícara leite

3 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de chocolate em pó

2 colheres de fermento em pó

COBERTURA:

1 barra de chocolate ao leite 200 g

1 latinha de creme de leite sem soro

MODO DE PREPARO

CREME:

Misturar todos os ingredientes do creme em uma panela e levar ao fogo baixo, mexendo até engrossar

Reserve e deixe esfriar

Depois de frio misturar a latinha de creme de leite

BOLO:

Bater todos os ingredientes do bolo e colocar em uma assadeira grande de preferência redonda, untada e polvilhada e sobre a massa crua, acrescentar as colheradas do creme reservado

Levar ao forno em temperatura média cerca de 40 minutos

COBERTURA:

Derreter a barra de chocolate em banho-maria e depois acrescentar o creme de leite

Cubra o bolo ja assado e leve a geladeira até gelar

Depois é só servir