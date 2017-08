Rápido e fácil Bolinho de miojo recheado com queijo é opção diferente para o lanche

INGREDIENTES:

1 miojo sabor frango

1 ovo

5 colheres de sopa de mussarela ralada

1 xícara de farinha de trigo

8 cubinhos de mussarela para rechear

Sal e pimenta a gosto

Ovo para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o macarrão instantâneo em água com caldo de frango, escorra a água e reserve.

Numa tigela acrescente o macarrão escorrido, a mussarela ralada, o ovo, a farinha. Misture bem.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Unte as mãos com óleo e abra a um pouco da massa na palma das mãos, recheie com um cubinho de queijo mussarela e faça bolinhas;

Empane da seguinte maneira- passe no ovo e depois na farinha de rosca.

Agora é só fritar.