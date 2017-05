RECEITA Bolinho de chuva que leva

banana na massa é uma delícia

INGREDIENTES

- 1/2 colh. (chá) de Fermento em pó

- 1 xíc. (chá) de Farinha de Trigo

- 3 bananas (grandes – qualquer tipo)

- 4 colh. (sopa) de Açúcar

- 1 Ovo (batido com garfo)

- 1/2 xíc. (chá) de Leite

- Açúcar e Canela para polvilhar

- Óleo para fritar

MODO DE PREPARO

Peneire todos os ingredientes secos e ponha em uma tigela: Farinha de Trigo, Açúcar e Fermento em pó. Faça um buraco no meio e junte o ovo batido e o leite. Mexa com uma colher de pau até formar uma massa homogênea. Amasse as bananas e junte na massa. (A banana é opcional, se fizer sem vai continuar bem gostoso!)

Aqueça o óleo e, com uma colher, pingue a massa na frigideira. Frite os bolinhos aos poucos até dourarem, coloque em um papel toalha para retirar o excesso de óleo.

Dica: Evite fazer bolinhos muito grandes para que não fiquem crus por dentro. Eles ficam desiguais e com formatos engraçados, não se assuste!

Para finalizar, em um prato fundo misture açúcar com canela e passe todos os bolinhos por essa mistura.

Pode servir quente ou frio, eu prefiro quente e acompanhado de um cafézinho.