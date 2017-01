HUMMMM Biscoito de leite condensado é

uma delícia e derrete na boca

Por Blog "I Could Kill For Dessert"

Ingredientes:

- 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente

- 1/2 lata de leite condensado

- 1 gema

- 1 pitada de sal

- 180 gramas de amido de milho

- 120 gramas de farinha de trigo

Modo de preparo:

1) - Misture em uma tigela a manteiga com o leite condensado, a gema e a pitada de sal. Em seguida, acrescente o amido de milho e misture.

2) - Adicione metade da farinha de trigo e misture com as mãos e, conforme a necessidade, acrescente o restante. Pode ser que use tudo e precise de mais um pouquinho.

DICA: A massa deve ficar bem macia, caso contrário os biscoitos racham e ficam secos.

3) - Faça bolinhas pequenas, mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude e achate-as delicadamente com um garfo.

4) - Asse em forno preaquecido a 180˚C por 20-30 minutos até que a base da bolachinha esteja bem douradinha. Ela fica branquinha em cima mesmo.