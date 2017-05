Receitas Bife em camadas com cebola é o prato ideal do seu almoço de segunda-feira

Ingredientes

4 bifes de coxão mole

2 dentes de alhos picados

1 colher (chá) de sal

2 batatas médias cortadas em rodelas finas

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 cebolas cortadas em rodelas finas

4 tomates maduros cortados em rodelas

4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Orégano e salsa a gosto

Modo de Preparo

-Tempere os bifes com alho e sal e a batata com sal e orégano.

-Em uma panela antiaderente, espalhe 1 colher (sopa) de azeite, faça camadas de bife, cebola, tomate e cheiro-verde.

-Regue com uma colher (sopa) de azeite, distribua as fatias de batata e regue com o restante do azeite.

-Tampe a panela e leve ao fogo baixo até que a batata e os bifes estejam cozidos.

-Polvilhe salsa e sirva em seguida.