Muito bom Aprenda a preparar receita de

picanha recheada com queijo

Ingredientes

1 picanha de 1 a 1,2 kg

Sal temperado a gosto

500 g de queijo prato, estepe, provolone ou prato cortado em tiras

- ½ xícara (chá) de pepino em conserva

2 pimentas vermelhas sem sementes cortadas em tiras

Galhos de tomilho a gosto

1 cebola grande cortada em rodelas

10 dentes de alho com casca ligeiramente amassados

300 g de batata bolinha

200 g de cenoura noisette

100 g de tomate cereja

2 folhas de louro

200 g de cebolinha (bolinha)

1 copo (tipo americano) de vinho branco seco

100 g de manteiga sem sal



Modo de Preparo

Coloque a picanha sobre uma tábua e retire a gordura

Faça um corte no centro da picanha até a outra ponta, deixando 2 cm de cada lado

Tempere a picanha com sal temperado a gosto por dentro e por fora

Recheie a picanha com as tiras queijo, intercalando com ½ xícara (chá) de pepino em conserva, 1 pimenta vermelha sem sementes em tiras e tomilho a gosto

Recheie bem

Costure a picanha (com agulha e barbante)

Disponha 1 cebola grande cortada em rodelas numa forma retangular

Coloque sobre a picanha a cebola e, ao redor, coloque 10 dentes de alho com casca ligeiramente amassados, 300 g de batata bolinha, 200 g de cenoura noisette, 100 g de tomate cereja, 1 pimenta sem sementes cortada em tiras, tomilho a gosto, 2 folhas de louro e 200 g de cebolinha (bolinha)

Regue com 1 copo (tipo americano) de vinho branco

Distribua 100 g de manteiga sem sal, cortada em cubinhos por cima da picanha

Cubra com papel-alumínio, tendo cuidado de fechar bem a forma e leve ao forno pré-aquecido (180-200ºC) durante 40 min

Retire o papel-alumínio e deixe dourar por cerca de 25 min, pincelando com o próprio caldo do assado