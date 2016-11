SOBREMESA Aprenda a preparar pavê de sonho de valsa

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (medida da lata de leite condensado)

3 gemas

1 colher (sobremesa) de maisena

2 colheres de açúcar

12 bombons tipo "sonho de valsa" ou se preferir "ouro branco"

CALDA:

1 xícara de leite

1 colher bem cheia de maisena

8 colheres de açúcar

4 colheres de chocolate em pó ou achocolatado

1 lata de creme de leite sem soro e gelado.

MODO DE PREPARO

Em uma panelinha, despeje o leite condensado, a mesma medida de leite, as três gemas, a maisena e o açúcar

Leve ao fogo e deixe engrossar até que fique com a consistência de um creme mole, mexa bem para não empelotar, em seguida desligue

Despeje este creme em um pirex e espalhe bem no fundo todo, com ajuda de uma colher de pau

Fatie os bombons todos, deixando dois inteiros para a decoração final

Quando o creme ainda estiver bem quente, coloque as fatias sobre o creme

À parte, coloque em uma panela 1 xícara de leite

Coloque também 1 colher de maisena

Acrescente duas colheres de açúcar e também as de chocolate em pó

Leve tudo ao fogo e vá mexendo para não empelotar

Deixe até que engrosse e fique cremosa

Retire do fogo e despeje com uma colher sobre os bombons fatiados

Bata as três claras em neve com 6 colheres de açúcar

Depois que estiver bem consistente, você pode misturar o creme de leite

Agora, despeje sobre a calda de chocolate o creme de claras

Espalhe com uma colher, deixando bem nivelado

Com os bombons restantes, enfeite o prato

Corte gomos e vá colocando por cima do glacê

Leve para a geladeira e deixe até que esteja bem gelado e consistente