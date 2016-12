RECEITA Aprenda a preparar os bombons de morango pra servir de sobremesa

INGREDIENTES

Aproximadamente 15 morangos

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 colher de chá de baunilha

300g de chocolate (amargo, branco, colorido ou uma combinação)

MODO DE PREPARO

Numa panela média leve o leite condensado e a manteiga a fogo baixo mexendo constantemente. Não se esqueça de mexer nas bordas para não queimar.

Quando estiver em ponto de brigadeiro – desgrudando do fundo e dos lados da panela – desligue o fogo e adicione a baunilha. Coloque o brigadeiro branco em um prato e leve à geladeira até resfriar completamente.

Enquanto isso, lave os morango ainda com os cabinhos e seque bem. Retire os cabinhos procurando cortar o mínimo dos morangos. Confira se os morangos estão completamente secos.

Quando o brigadeiro já estiver frio, pegue o equivalente a uma colher de sopa e abra como um disco sobre a palma da mão. Coloque um morango sobre o disco de brigadeiro e envolva com o próprio brigadeiro. Repita até acabar o brigadeiro ou os morangos. Leve à geladeira novamente para resfriar.

Coloque o chocolate picado num bowl e leve ao microondas por cerca de 1 minutos. Retire e mexa bem. Se ainda não estiver derretido, volte ao microondas por 30 segundos, retire e mexa novamente. Continue voltando ao microondas por 30 segundos até estar completamente derretido.

Com o auxílio de um garfo, mergulhe um morango coberto de brigadeiro no chocolate. Cubra o morango inteiro, retire o excesso e coloque sobre uma assadeira para secar.Prossiga cobrindo todos os morangos, um a um.

Pegue o chocolate que sobrar no bowl e coloque em um saco de confeiteiro (ou saco de freezer, tipo Ziplock). Corte uma pontinha bem pequena do saco plástico ou de confeiteiro e use o chocolate para decorar os bombons.

Deixe esfriar completamente, coma uns dois ou três só para garantir que está bom, e sirva.