Receita Aprenda a fazer deliciosa torta de arroz doce

INGREDIENTES:



1 xícara de arroz

2 xícaras de água

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

300g de biscoito maizena

3 colheres de sopa de margarina

1 xícara de mini marshmallow

MODO DE PREPARO:

Leve ao fogo o arroz, a água e deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos.

Depois do arroz cozido adicione o creme de leite e o leite condensado. Reserve.

Bata no liquidificador o biscoito maizena até formar um “farofa”.

Em seguida misture a “farofa” de maizena com a margarina derretida e forre uma forma.

Inclua o arroz doce na forma e finalize com mini marshmallow.

Leve ao forno 240 graus por 15 minutos e prontinho!

Essa receita rende 8 porções e demora 1 hora para ficar pronta.