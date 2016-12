RECEITA A melhor e mais fácil torta de frango com requeijão do Mundo

Você vai precisar de:

Recheio:

1 colher de sopa de cebola moída

1 colher de sopa de alho moído

500g de frango desfiado

200g de requeijão

200g de creme de leite

Salsinha e cebolinha a gosto

Sal e pimenta a gosto

1 xícara de tomate picado

1 xícara de azeitona em fatias

Massa:

700g de farinha de trigo

400g de margarina

2 ovos inteiros

Sal a gosto

Gema para pincelar

Modo de preparo:

Recheio:

Leve ao fogo o alho, a cebola, o frango e misture bem até dourar levemente o frango.

Adicione o tomate, a azeitona, a salsinha, a cebolinha e misture bem.

Inclua o creme de leite, o requeijão e acerte o sal e a pimenta gosto.

Prontinho!

Massa:

Em um recipiente adicione a farinha, a margarina, o ovo e o sal.

Misture com as mão até a massa soltar dos dedos.

Abra a massa com auxílio do rolo ou vá moldando ela sobre uma forma de fundo removível.

Empregue o recheio. Cubra e pincele com gema.

Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por 30 minutos aproximadamente.

Fotos de Dupla Gourmet: