POLÍTICA Vice-prefeito e presidente de

cooperativa morre no interior Sakae morreu na madrugada desta terça-feira

Sakae Kamitani morreu, hoje, em hospital de Dourados. Ele era vice-prefeito de Naviraí e presidente da Cooperativa Agrícola Sul-Mato-grossense (Copasul). Tinha 86 anos.

No final de semana, Sakae se acidentou dentro de casa e teve diagnosticado traumatismo craniano. Foi, então, encaminhado de Naviraí para Dourados, onde passou por intervenção cirúrgica para reduzir a pressão cerebral. Faleceu hoje por volta das 5h40.

Filho de imigrantes, que chegaram ao país em 1934, sua família trabalhou em fazendas de café no interior paulista e paranaense, antes de se mudar para propriedade de cultivo de hortelã em Naviraí. Grupo pertencente a sua família, inclusive, possibilitou a criação da Copasul em 1978 com foco no algodão. Sakae também era vice-prefeito da atual gestão do município sul-mato-grossense.