Oposição Câmara Prefeitura propõe desmembrar

taxa do lixo da cobrança do IPTU Seplanfic e Semadur apresentaram propostas para aumentar arrecadação

Antes do início da sessão ordinária realizada na Câmara Municipal nesta terça-feira (7), os vereadores receberam a visita dos secretários Pedro Pedrossiam Neto (Seplanfic) e José Marcos da Fonseca (Semadur).

A pauta da reunião teve objetivo de adiantar algumas propostas que serão apresentadas pela administração municipal à Casa de Leis, como o desmembramento da cobrança da taxa de lixo do Imposto Territorial Urbano (IPTU), com a opção de parcelamento em até 12 vezes.

Os titulares das Secretarias de Planejamento, Finanças e Controle e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano não conversaram com a imprensa, mas, as informações causaram reação imediata entre os vereadores que em sua maioria foram contra as propostas apresentadas pelo poder público municipal.

Além da cobrança da taxa de lixo separada do IPTU, foram discutidas as notificações e multas que a população tem recebido por não informarem à pasta responsável sobre construções ou reformas de ampliação nos imóveis.

Completando as opções de tributos que podem ser implantados pela administração, no sentido de otimizar a atual arrecadação, está a contratação de uma empresa que realizará a cobrança dos impostos atrasados.

Dharleng Campos (PP) posicionou-se contrária a todos os itens apresentados pelos secretários municipais. Ela faz oposição à administração municipal também.

“Sobre a terceirização de cobrança do IPTU atrasado sou contra, pois já existem funcionários contratados para atuarem nessa função. A administração pública está reclamando que não tem dinheiro para nada e quer aumentar ainda mais o orçamento mensal com esse contrato?”, questionou.

O colega de sigla da parlamentar, Valdir Gomes (PP) também disse ser contrário às propostas do Executivo municipal.

“Na verdade, foi uma conversa inicial, mas não acredito que consigam aprovação da maioria. Não acho justo mais cobranças para população que está sobrecarregada com vários tributos e não recebe reajuste condizente no salário”, observou.

LÍDER DO PREFEITO

Na avaliação de Chiquinho Telles (PSD) é preciso ficar claro que o debate está no começo e todas as medidas propostas estão dentro da legalidade.

Conforme ele, o que foi apresentado pela equipe técnica do munícipio diz respeito a alternativas que podem auxiliar no aumento da arrecadação.

“A administração pública tem um gasto mensal de R$ 105 milhões com folha de pagamento e temos o 13º salário para pagar em dezembro. Na minha avaliação, o que a equipe está verificando é a maneira mais rápida de conseguir recursos, a exemplo do Refis, que em 20 dias arrecadou R$ 28 milhões, um dinheiro considerado perdido”, argumentou o líder do prefeito Marcos Marcello Trad (PSD) na Câmara Municipal.

O vereador André Salineiro (PSDB) explicou que o projeto basicamente quer separar a taxa de imposto do IPTU do pagamento sobre o lixo recolhido e também poderá ser parcelado, sob alegação de que o cidadão saberá realmente quanto paga pelo serviço.

“O que me preocupa é que o percentual de cobrança será realizado com base em um estudo verificado em algumas regiões da cidade, de forma a tornar a cobrança linear para toda população. Isso não vai acontecer, pelo contrário, pessoas que pagam mais hoje em dia podem pagar menos com essa nivelação. É um caso que merece muitos esclarecimentos antes de ser efetivado”, pontuou.

O parlamentar Vinicius Siqueira (DEM) afirmou que irá consultar a população por intermédio do contato que tem nas mídias sociais.

“Não participo de nenhuma votação sem antes consultar os principais interessados: a população. Quero saber primeiro o que as pessoas acham sobre essa divisão na cobrança do lixo e IPTU para então me posicionar. No entanto, posso antecipar que acho muito mais viável rever o contrato que a prefeitura tem com a Solurb, sobre o qual paga R$ 8,3 milhões. Isso é muito mais do que é investido com saúde, por exemplo”, opinou.

Todos os entrevistados confirmaram que uma nova reunião ficou marcada para quarta-feira (14), entre a equipe técnica e vereadores, para que possam debater melhor as propostas da prefeitura.