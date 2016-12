NOVO SALÁRIO Vereadores garantem que

aumento de 26,3% será revisto Enquanto isso, servidores estão sem reajuste e professores receberam 3,31%

Os vereadores de Campo Grande decidiram rever o aumento salarial garantido para o mandato que começa em janeiro. Os vencimentos atuais são de R$ 15.031,76 e estão previstos para subir para R$ 18.991,50, reajuste de 26,3%. A lei que autorizou essa majoração foi aprovada em 18 de dezembro de 2014, a última daquele ano.

O presidente da Casa, João Rocha (PSDB), confirmou agora à tarde que o novo subsídio vai ser revisto e será votado até quinta-feira (22), quando os vereadores entram em recesso. "Vamos rever essa questão do salário. Em razão da situação do país, do município, vamos rever isso. Estamos conversando (para definir)", disse.

Nesta quarta-feira (21) vai haver sessão extraordinária para tratar essa pauta. Os vencimentos do prefeito e dos secretários também estão em discussão e estão previstos para subir para R$ 25,7 mil (hoje é R$ 20.412,42) e R$ 10,7 mil (R$ 8,5 mil), respectivamente.

As negociações em pauta são para congelar o aumento ou oferecer porcentual menor do que foi aprovado.

Durante a tarde, vereadores reeleitos e os novatos participaram de reunião. Estava cogitado tratar a questão do aumento nesse encontro, mas João Rocha garantiu que a conversa foi apenas para acertar detalhes da cerimônia de posse, que vai acontecer no dia 1º, às 17h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, e a eleição da mesa diretora para o biênio 2017-2018, que será feita às 19h na Câmara.

O debate sobre os salários dos vereadores, prefeito e secretários acontece no cenário em que os vencimentos de servidores municipais estão sem reajuste até decisão da Justiça Estadual. A Casa aprovou aumento de 9,57%, mas o prefeito Alcides Bernal (PP) questionou judicialmente a proposta. Os professores da rede municipal receberam 3,31% de aumento neste ano.