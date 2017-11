plano de poder União do PMDB, PTB, PSD e DEM

podem isolar o PDT nas eleições Principais partidos do Estado deverão caminhar juntos no 1º ou no 2º turno

11 NOV 2017 Por DA REDAÇÃO 04h:00

André e Nelsinho poderão estar juntos nas eleições de 2018 depois de reatarem relações políticas - Paulo Ribas / Correio do Estado Não havendo pulverização de candidatos dos grandes partidos, no primeiro turno, para concorrer à sucessão estadual, a tendência é de construção de ampla aliança em 2018 envolvendo os partidos de centro. Hoje, o PMDB tem o ex-governador André Puccinelli como pré-candidato. O PSDB aposta na reeleição do governador Reinaldo Azambuja. E do outro lado, a novidade seria o PDT disputar o governo com a candidatura do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira. Além disso, há a tradição de o PT lançar chapa própria para a sucessão estadual. Como o cenário ainda está turbulento e confuso, a indicação de André para disputar ao governo é consenso no PMDB. Mas ele mesmo ainda não bateu o martelo. Pediu prazo até o fim do ano para anunciar a decisão de concorrer à sucessão estadual ou ficar fora da disputa, dedicando-se apenas às negociações políticas, como presidente regional do partido, de aliança com outras agremiações. Azambuja é outro sem dificuldades de viabilizar a sua candidatura dentro do PSDB. Ele está, no entanto, avaliando os entraves políticos para decidir se entra na disputa pela reeleição ou opta por concorrer a uma das vagas de senador. A novidade da política em Mato Grosso do Sul é o juiz Odilon. Ele está entre os primeiros colocados na preferência do eleitor para governar o Estado ou para ocupar vaga de senador. *Leia reportagem, de Adilson Trindade, na edição de sábado/domingo do jornal Correio do Estado.

