Medidas impopulares Turbulências e nuvens negras

sobre Assembleia Legislativa Deputados pressionados por causa da reforma administrativa e PEC do Teto dos Gastos

A discussão da PEC do Teto dos Gastos poderá transformar a Assembleia Legislativa em palco de grandes embates, provocando turbulências políticas em ano pré-eleitoral , por causa da pressão dos servidores. Devido à polêmica da proposta, a previsão é de ameaça de nuvens negras sobre o Legislativo, porque os poderes terão o duodécimo congelado por 10 anos, os funcionários públicos poderão ficar sem reajuste salarial enquanto a economia não for estabilizada.

E todas essas medidas impopulares estão nas mãos e no voto dos deputados estaduais. Eles darão a palavra final sobre aprovação da PEC do Teto dos Gastos. Por este motivo, receberão maior peso da pressão externa contra a proposta de emenda à Constituição.

Para não passar por sufoco financeiro, a Assembleia aprovou, sem alarde, em dezembro de 2016, proposta do Tribunal de Justiça do Estado para usar recursos de fundo do Judiciário para complementar pagamento de outras despesas do custeio e pessoal. Projeto semelhante do Ministério Público Estadual (MPE) já está no Legislativo. O procurador-geral de Justiça, Paulo Passos, disse que os recursos do fundo irão salvar o MPE do congelamento do duodécimo.

