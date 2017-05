ASSISTA AO VIVO Tumulto entre deputados paralisa sessão

da Câmara em dia de protestos

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que, enquanto os deputados oposicionistas estiverem ocupando o entorno da Mesa Diretora dos trabalhos, não será possível negociar um encaminhamento para o impasse entre base governista e oposição.

A situação pretende continuar os trabalhos e a oposição quer o encerramento da sessão devido à repressão policial a manifestantes na Esplanada dos Ministérios.

O clima esquentou quando a mesa diretora pediu reforço do Exército para fazer a segurança nos ministérios e no Congresso Nacional. O governo federal confirmou, minutos depois do pedido, que esse pedido seria atendido.

Maia afirmou que, se houver a desocupação, ele encerrará a sessão e convocará outra com a Medida Provisória 765/16 em pauta. Essa MP reajusta a remuneração de várias carreiras do Executivo federal, como auditor-fiscal e analista tributário e os auditores-fiscais do trabalho. Essa matéria já teve a discussão iniciada e sua continuidade tinha sido prometida pelo presidente após questionamento do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP).

Na sessão em andamento está na pauta a Medida Provisória 767/17, que aumenta as carências para concessão do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e do salário-maternidade no caso de o segurado perder essa condição junto ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e retomá-la posteriormente.

Os deputados analisam requerimento de retirada de pauta da matéria, apresentado pelo Psol, mas líderes têm apelado para uma solução para o impasse.

