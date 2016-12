SUCESSÃO ESTADUAL Tucanos evitam falar de pesquisa

e André não esconde satisfação Marun defendeu o ex-governador e disse que os netos já estão cansados dele

Os tucanos foram cautelosos com o resultado da pesquisa do Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda.) divulgada ontem pelo Correio do Estado. Apesar do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o ex-governador André Puccinelli (PMDB) estarem tecnicamente empatados numa eventual disputa eleitoral, os tucanos não quiseram comentar os dados.

“Nesse momento, na minha avaliação a população não quer saber de disputa. O País está passando por dificuldades e a população quer que resultados aconteçam. Essa discussão vai ser realizada lá na frente. Ainda está muito longe da eleição”, ressaltou o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Rinaldos Modesto (PSDB).

Para ele, o governador tem assuntos prioritários. “O desafio agora é continuar trabalhando com muita responsabilidade para discutir em 2018 a reeleição. Claro que todo partido trabalha com a perspectiva de estar no comando. Tem que ver que o Reinaldo assumiu no momento totalmente atípico, e conseguiu fazer entregas importantes. Ele conseguiu superar o 2015 e 2016 cumprindo com suas obrigações, coisa que mais de 20 estados não pagaram”.

