mudança de governo Trabalho de transição anda

a 'passo lento' em Campo Grande Atraso no repasse de documentos e cancelamento de reuniões são constantes

Tudo indicia que a transparência almejada pelo prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) para sua Comissão de Transição não deve acontecer como o esperado, muito menos no tempo desejado.

Se continuar a passos lentos como a equipe do prefeito Alcides Bernal (PP) tem feito, a nova administração terá dificuldades para poder por em prática seu plano de governo.

Se for puxar o retrospecto da postura do progressista com prestação de contas o saldo é negativo. Desde que retornou ao comando da Capital, em agosto do ano passado, Bernal menosprezou os pedidos de informações solicitados pelos vereadores da Câmara Municipal, prejudicou o trabalho de fiscalização da Casa de Leis e fingiu que o Legislativo não existia.

Agora tenta correr contra o relógio para passar aos técnicos de Marquinhos como está a saúde financeira do município. Assim que ganhou a eleição, o prefeito eleito buscou Bernal para iniciar a mudança de gestão. Mas o imbróglio só deu início à sucessivas reuniões marcadas e desmarcadas pelo progressista.

