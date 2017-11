NOVO RUMO Tereza Cristina decide hoje

se vai para o DEM ou PMDB Deputada tem reunião com Maia e Baleia para tratar da filiação

O rumo partidário da deputada federal Tereza Cristina deve ser definido hoje. Dividida, ela está em dúvida quanto ao convite do PMDB e do DEM. Desde antes de deixar o PSB, em outubro deste ano, a parlamentar articula sua filiação às lideranças desses partidos. Ela tem cautela para não errar de novo.

“Tenho de tomar a decisão mais consciente possível. Eu não posso errar”, disse Tereza anteriormente. O erro, no caso, tem a ver com as escolhas partidárias feitas por ela no passado. Depois do PSDB, a parlamentar migrou para o PSB a convite do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Mas, com a morte dele, a postura adotada pela cúpula partidária aproximou demais o PSB do PT, partido com o qual ela não possui tanta afinidade.

Por isso, Tereza buscou ter muita cautela para tomar a decisão certa. “Hoje resolvo isso. Vou conversar com os dois partidos e definir a qual deles vou me filiar”, afirmou. Presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia (RJ) tem insistido na filiação da deputada ao DEM. Ele, inclusive, já protagonizou algumas rusgas com o presidente Michel Temer (PMDB) por causa do mútuo interesse por Tereza.

