AO VIVO STF julga afastamento de Renan do Senado

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, no início da tarde de hoje, se o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL) será mesmo afastado do cargo. Anteontem, ministro Marco Aurélio Mello, em decisão liminar, decidiu pela saída de Renan.

Acompanhe a sessão ao vivo: