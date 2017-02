ELEIÇÕES 2018 Solidariedade quer eleger um deputado federal e dois estaduais Meta foi definida, no último fim semana, depois de encontro da legenda

Meta do Partido Solidariedade (SD) para as eleições 2018 em Mato Grosso do Sul é eleger ao menos um deputado federal e dois estaduais. Este objetivo foi definido depois de encontro da legenda, no último fim semana, na Câmara Municipal em Campo Grande.

O presidente do diretório regional do SD, Idelmar da Mota Lima, declarou que “o partido tem-se fortalecido e não temos dúvida de que alcançaremos essa meta de aumentar nossa representatividade no parlamento estadual e federal”.

A mesma opinião é compartilhada pelo deputado estadual Herculano Borges (SD), presidente do diretório municipal do partido.

O vice-presidente do (SD-MS), Alessandro Menezes, completou que o envolvimento de grandes partidos nos escândalos de corrupção também vai contribuir para que o Solidariedade cresça mais rapidamente em todo o País.