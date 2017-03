POLÍTICA Sérgio Moro marca interrogatório de Lula em ação penal sobre triplex

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Lava Jato na primeira instância, agendou nesta sexta-feira (3) o interrogatório dos réus na ação penal que envolve um triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser interrogado em 3 de maio, às 14h, na sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba.



Os interrogatórios começam em 20 de abril e Lula será o último réu a ser ouvido. Antes, estão marcados os depoimentos dos outros seis réus na ação.



Moro ainda reconheceu a extinção da punibilidade em relação à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 3 de fevereiro. Ela também era ré neste processo.

Veja as datas dos interrogatórios:

- 20/04/2017, às 14h: José Adelmário Pinheiro Filho, conhecimento como Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS;

- 26/04/2017, às 14h: Fábio Hori Yonamine, ex-presidente da OAS Empreendimentos; Paulo Roberto Valente Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS e Roberto Moreira Ferreira, ex-diretor da empresa;

- 28/04/2017, às 14h, Paulo Tarciso Okamoto, presidente do Instituto Lula;

- 03/05/2017, às 14h, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República.



Entre os acusados, o único preso atualmente é Léo Pinheiro, que está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, por outro processo.



No despacho, Moro também informa que na última audiência, em 3 de maio, as defesas devem estar preparadas para apresentar pedidos de diligências complementares.



A ação

A denúncia foi aceita em setembro do ano passado e abrange três contratos da OAS com a Petrobras. De acordo com a acusação, R$ 3,7 milhões em propinas foram pagos a Lula. Para os procuradores do Ministério Público Federal (MPF), a propina se deu por meio da reserva e reforma do apartamento triplex, em Guarujá, e do custeio do armazenamento de seus bens.

Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta ação penal. Ele também é réu em outro processo relacionado à Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, que envolve a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo.

As oitivas com as testemunhas de defesa devem se estender até março deste ano. Ao todo, 70 pessoas foram arroladas.