MINISTÉRIO DA CULTURA Sem conseguir reeleição, Luiza Ribeiro ganha cargo no governo Temer Depois de perder eleição, Luiza assumirá secretaria no Minc

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou ontem, a vereadora de Campo Grande, Luiza Ribeiro Gonçalves para o cargo de secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (Minc).

Luiza é advogada, filiada há 26 anos no PPS, mesmo partido do ministro da Cultura, Roberto Freire. Ela já foi presidente da legenda e, hoje, integra a Executiva Nacional. Luiza também já atuou como superintendente do Procon-MS, secretária de Estado de Justiça e Cidadania e dirigiu a Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Neste ano, ela se candidatou a um novo mandato, mas não foi reeleita. O fato de o partido não ter atingido o coeficiente eleitoral fez com que fossem insuficientes, os 3.175 votos recebidos por Luiza para continuar no Legislativo Municipal. “Não alcançamos. A responsabilidade é do partido também. Tive um mandato trabalhador, mas não ganhamos”, disse a vereadora logo depois de obter o resultado do pleito.

No Minc, Luiza substituirá Renata Bittencourt que foi exonerada ontem, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União de ontem. Renata havia sido indicada pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, que deixou o cargo em novembro após conflitos com o então ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima.