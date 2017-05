DELAÇÕES PERIGOSAS Secretário de Fazenda nega que emitiu

nota fria em esquema de corrupção Márcio Monteiro foi citado em delação de executivos da JBS

O secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Márcio Monteiro, divulgou hoje versão para afirmar que não emitiu nota fria para o frigorífico JBS a fim de pagamento de propina pelo grupo comandado por Joesley e Wesley Batista.

Os irmãos e executivos do grupo fizeram delação premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) semana passada. Nos depoimentos, há acusação que em Mato Grosso do Sul havia esquema para pagamento de propina que era processado por meio de faturamento de notas frias, a doleiros e em espécie. Em troca, o frigorífico conseguiria compensação na cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

As delações de Wesley Batista e do diretor de relações institucionais da J&F Ricardo Saud detalharam como seria feito o esquema que envolveria os ex-governadores José Orcírio de Miranda (PT), André Puccinelli (PMDB) e também a atual administração de Reinaldo Azambuja (PSDB).

Márcio Monteiro, que além de secretário estadual também é pecuarista, foi indicado nas delações por ter emitido nota para fazer girar a suposta engrenagem de corrupção.

“Não tenho nada a ver com as alegações dessa delação. A prova da legalidade da venda que fiz de gado ao grupo JBS sãos as notas por mim emitidas junto com as Guias de Trânsito Animal (GTAs) e a Nota Fiscal de Entrada emitida pelo próprio frigorífico do grupo”, afirmou Monteiro.

Ele explicou que tem sete notas fiscais emitidas por ele que se referem à venda de 140 cabeças de gado no ano passado, um negócio que soma R$ 333.223,80. Na mesma nota que o secretário divulgou hoje consta também a Guia Eletrônica de Trânsito Animal (e-GTA). Ela é emitida pela Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal (Iagro) para identificar o embarque dos animais.

O mesmo documento demonstra que houve embarque na Fazenda Imbirussu, em Jardim, com destino à JBS, em Campo Grande. A data da emissão da e-GTA é de 19 de dezembro de 2016.

“Estou extremamente indignado. Como secretário nunca mantive qualquer relação com empresários desse grupo, apenas essa relação comercial com o frigorífico, uma venda esporádica absolutamente dentro da legalidade e com recolhimento de imposto. Recolhi R$ 1.571,00 ao Fundersul (Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) e toda operação está contabilizada. Gado declarado, baixa das cabeças comercializadas na contabilidade e recebimento da venda na minha Declaração de Imposto de Renda”, afirmou.

NA JUSTIÇA

A delação dos executivos da JBS pode também atrapalhar os projetos futuros de Márcio Monteiro. Hoje ele é cotado para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado com a proximidade das aposentadorias dos conselheiros Marisa Serrano e José Ricardo Pereira Cabral.

Para tentar reafirmar que não teve participação em qualquer esquema, o secretário adiantou que pretende processar a JBS por danos morais. "Já determinei a advogados apuração e ajuizamento de ação contra o grupo JBS", disse, por meio de nota.

RECLAMAÇÃO

Pecuarista há mais de 30 anos, o deputado federal licenciado garantiu que seus negócios vêm sendo feitos de forma idônea. "Destaco ainda que durante toda a minha carreira pública - como prefeito de Jardim, deputado estadual e deputado federal - nunca houve uma denúncia de desvio de conduta", disse.

“Fiz uma venda confiando na idoneidade do grupo empresarial, não sei por qual razão me envolveram nessa delação. Hoje sou parlamentar licenciado e secretário de Fazenda do Governo do Estado, mas minha atividade sempre foi a pecuária sem que nesses mais de 30 anos houvesse qualquer denúncia’, finalizou.

FAC SÍMILE DE DOCUMENTO

