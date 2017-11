REFORMA DA PREVIDÊNCIA "Se não votar de dia, vota à noite", diz Zé Teixeira após invasão do plenário Sessão precisou ser suspensa após manifestação dos servidores estaduais

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) declarou que, se a reforma da Previdência não for votada pela manhã entrará discussão no período noturno. Isto porque a sessão desta quinta-feira (23) teve de ser suspensa após manifestação dos servidores estaduais que invadiram o plenário da Assembleia Legislativa em Mato Grosso do Sul.

“A manifestação é legítima mas não podem impedir as atividades da Casa” completou o deputado.

Zé Teixeira, é um dos deputados mais antigos da Casa de Leis e disse já ter visto manifestantes lançando moedas e objetos, mas até então nunca havia presenciado a invasão do plenário. "O plenário é soberano".

O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira respondeu que “se forem fazer sessão à noite os trabalhadores vão dormir aqui”.

Teixeira e outros sindicalistas, Ricardo Bueno, do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul (Sintss) e Alírio Villasanti, da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, foram chamados pelos deputados petistas, Pedro Kemp, Amarildo Cruz, João Grandão e Cabo Almi para conversar atrás do plenário.

O secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel, também foi chamado para participar de reunião com outros deputados.

Depois de conversar com alguns deputados, Bueno saiu da reunião e falou com os servidores que vão aguardar pelo término da reunião de Riedel.

PALAVRAS DE ORDEM

Durante a manifestação, os deputados favoráveis ao projeto do Executivo sobre a reforma da Previdência foram chamados de traidores pelos manifestantes.