INTERINO Rose assume governo e 1º ato é participar de solenidade com Marcos Trad Ela ficará no cargo de governadora até 30 de janeiro

Rose Modesto (PSDB) assume, a partir de amanhã (10), o comando do governo do Estado. Ela exercerá o cargo de governadora interina até 30 de janeiro, período que Reinaldo Azambuja (PSDB) terá de férias. Este é o segundo período de folga que ele tem nos três anos de administração. Desta vez, o governador viaja para a Argentina para descansar.

A pauta da governadora em exercício nesse prazo de 20 dias terá, como primeiro ato externo, reunião com seu concorrente a Prefeitura de Campo Grande. Ela e Marcos Trad (PSD) vão anunciar amanhã o valor do apoio financeiro que o Estado vai conceder para a operação tapa-buraca na Capital.

O convênio foi firmado entre o prefeito e Reinaldo Azambuja na semana passada e os detalhes serão anunciados no Paço Municipal, às 9h. O secretário de Estado de Obras, Marcelo Miglioli, também participará do ato.

Ela terá pela frente também encontro com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o presidente Michel Temer (PMDB), para a assinatura de adesão ao Plano Nacional de Segurança Pública. O ato será em Brasília, mas não foi divulgada a data.

Também no DF, Rose vai se reunir com a bancada federal de Mato Grosso do Sul para discutir a condição do Estado e as mudanças que o governo federal pretende implantar nas federações.

A agenda ainda tem visita a Dourados para divulgar o novo modelo de escola integral e a participação na abertura nacional da colheita de soja em Ponta Porã.