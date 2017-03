Sucessão de Temer Ronaldo Caiado é a força do interior

na corrida presidencial, em 2018 Senador do DEM, de Goiás, terá apoio do agronegócio e encarna o conservadorismo brasileiro

O deputado federal Ronaldo Caiado (DEM-GO) está surgindo como grande força do interior do Brasil para concorrer a Presidência da República. Ele representa antítese do esquerdismo brasileiro que governo o País por cerca de 14 anos por intermédio do PT - oito anos de Luiz Inácio Lula da Silva e seis de Dilma Rousseff. Ela respondeu processo de impeachment e acabou com mandato cassado pelo Senado.

A cúpula nacional do DEM está avaliando seriamente a hipótese de bancar a pré-candidatura de Caiado, mesmo tendo longa aliança com PSDB e hoje integrante da base de sustentação política do presidente Michel Temer no Congresso Nacional.

Na tradicional Lavagem do Bonfim (festa de cunho religioso, mas que reúne a classe política), em Salvador, em janeiro deste ano, o senador Ronaldo Caiado afirmou estar à disposição do partido para ser candidato à Presidência da República em 2018.

