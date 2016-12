PROJETO APROVADO Renegociação da dívida garante economia de R$ 864 milhões aos cofres do Estado Assembleia aprovou autorização para o governo refinanciar débitos com União

O Estado de Mato Grosso do Sul deve economizar a média de R$ 864 milhões por ano com aprovação do projeto de lei, ontem, pela Assembleia Legislativa que autoriza refinanciamento de dívida com a União por mais vinte anos. O Estado vinha pagando cerca de R$ 108 milhões por mês ou R$ 1,296 bilhão anual em cima de 15% da receita líquida. Com a nova proposta, o comprometimento da receita cairá para 5% e o governo estadual passará a pagar cerca de R$ 36 milhões mensais, totalizando R$ 432 milhões anual.

A dívida hoje de Mato Grosso do Sul com a União está em quase R$ 9 bilhões. A proposta de refinanciamento dará fôlego às finanças do Estado.

A discussão do projeto, de autoria do Poder Executivo, provocou tumulto nas galerias com manifestantes pedindo a retirada da matéria da pauta. Mesmo com gritos, “deputado, o povo vai pra rua e a culpa vai ser sua”, a proposta foi aprovada, em segunda discussão. Os protestos eram da parte dos sindicalistas e servidores públicos devido ao medo de o governo estar com intenção de pagar a dívida e “resolver a crise” por meio de cortes de direitos e congelamento de salários.

