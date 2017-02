MEDIDAS Reinaldo Azambuja perde “sono”

com crise e pede apoio parlamentar Governador manifestou preocupação a Mochi dentro de avião em viagem ao PR

O agravamento da crise econômica de Mato Grosso do Sul está tirando o “sono” do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ele manifestou a sua preocupação ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), dentro do avião na viagem a Cascavel (PR), na última quarta-feira (8), para participar da reunião dos Estados do Centro Sul (Codesul). Azambuja comentou que as medidas em estudo vão apenas amenizar a grave crise.

O secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel, confirmou o quadro crítico nas finanças do Estado. Mas o governador, afirmou Riedel, está adotando medidas com responsabilidade para amenizar a situação. Um dos problemas para o agravamento da crise foi a queda espantosa da arrecadação do ICMS apontada no mês de janeiro.

Azambuja pediu apoio político dos deputados para aprovação da reforma administrativa e do teto dos gastos. Ele considera essencial essas medidas para não inviabilizar o Estado. O governador não pretende deixar Mato Grosso do Sul na mesma situação, por exemplo, do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.