MESA DIRETORA Reinaldo Azambuja abre guerra contra presidente da Assembleia Legislativa Chefe da Casa Civil confirma Beto Pereira como rival de Junior Mochi

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) abriu guerra contra o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Júnior Mochi (PMDB) ao lançar como candidato na disputa pelo comando da Casa, o deputado estadual Beto Pereira (PSDB). A decisão de não apoiar a reeleição de Mochi mostra o interesse do governador em ter o controle do Legislativo Estadual. Em Campo Grande, ele já tem a direção da Câmara Municipal, com o atual presidente e vereador João Rocha (PSDB).

Na campanha eleitoral deste ano, Mochi apoiou a candidata de Azambuja, a vice-governadora Rose Modesto (PSDB). Em tese, ele teria em troca, o suporte do Governo na sua reeleição. Mas, com a candidatura de Beto, o acordo parece ter sido quebrado.

(*) A reportagem, de Tavane Ferraresi e Izabela Jornada, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.