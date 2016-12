poder PSDB recua para apoiar

Mochi à Presidência da Assembleia Azambuja defendeu o consenso para evitar confronto entre aliados

Depois de intensas negociações políticas, o PSDB recuou da disputa pelo controle da Assembleia Legislativa e, ontem à tarde (6), acabou fechando o consenso em torno da reeleição do deputado Júnior Mochi (PMDB) à presidência. Pelo acordo, a primeira-secretaria permaneceria com o deputado Zé Teixeira (DEM).

O entendimento vinha sendo articulado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ele estava preocupado com os efeitos do confronto dos aliados pelo comando do Poder Legislativo.

Mesmo diante dos apelos por entendimento, ontem pela manhã, o deputado estadual Beto Pereira (PSDB), ainda, sinalizava resistência em se retirar da disputa, mas admitia as conversas por acordo.

“Consenso é quando uma das partes cede. Ninguém cedeu ainda, então não fechamos um consenso até o momento”, declarou Beto. Mas ontem à tarde, informação da Governadoria é do fechamento do acordo pela reeleição de Mochi.

