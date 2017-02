ASSEMBLEIA PSDB monta bloco para controlar as principais comissões da Assembleia Mesmo em minoria, PMDB se une ao PDT e PEN para participar das decisões sobre os projetos

Com bloco formado de onze deputados, PSDB vai controlar as principais comissões na Assembleia Legislativa. Liderado pelo deputado estadual Beto Pereira, o partido conta com a parceria do DEM, PSC, SD e PR. Além dos integrantes da bancada, Felipe Orro, Flávio Kayatt, Maurício Picarelli, Mara Caseiro, Onevan de Matos e Rinaldo Modesto do PSDB, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), Herculano Borges (SD), Coronel David (PSB) e Paulo Corrêa (PR) também fortalecem o bloco.

Do outro lado, na disputa contra os tucanos está o PMDB que conta com sete parceiros, dentre eles, integrantes do PDT e PEN. Liderado por Eduardo Rocha (PMDB), o grupo têm o apoio de Renato Câmara (PMDB), Márcio Fernandes (PMDB), Antonieta Amorim (PMDB), Junior Mochi (PMDB), George Takimoto (PDT) e o estreante, Paulo Siufi (PMDB).

Na volta das suas atividades, a Casa de Leis iniciou o ano legislativo com deputados disputando espaços nas comissões. Até mesmo antes do início das sessões, alguns parlamentares já estavam articulando cargos. “Antes mesmo de tomar posse, meus colegas peemedebistas haviam me convidado para fazer parte da Comissão de Saúde. Eles cogitam que eu até presida ela”, alegou o deputado estadual Paulo Siufi, durante sua posse.

