PARTIDO DA ESTRELA Próximo a Lula, Vicentinho critica

acordo do PT com a base de Temer

Velho amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, conhecido como Vicentinho, enviou a correligionários petistas uma mensagem em que critica a construção de um acordo com candidatos da base governista para eleições da Mesa no Congresso.

Na gravação, divulgada neste domingo (22), Vicentinho (PT-SP) diz que não tem condições de votar num "golpista" para a presidência da Câmara dos Deputados. Repetindo que "o golpe continua", Vicentinho cita nominalmente o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e seu adversário Jovair Arantes (PTB-GO).

Vicentinho afirma também que decidiu gravar essa mensagem, de pouco mais de seis minutos, após conversas com sindicalistas e sua assessoria.

O deputado tomou essa atitude dois dias depois de o Diretório Nacional do PT aprovar uma resolução autorizando negociação com os candidatos da base do governo Temer. O texto, permitindo acordo, obteve 45 votos contra os 30 da proposta que proibia o acordo.

Na gravação, Vicentinho alega que entendeu essa como uma orientação para que a bancada decidisse. "O meu voto será contra o apoio dos candidatos golpistas".

Setores do PT defendem o apoio a André Figueiredo (PDT-CE), partido que não apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.