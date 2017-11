MUDANÇAS Projeto da Reforma da Previdência é aprovado na CCJ com 24 emendas Ao todo, foram 15 votos favoráveis e 4 contrários ao relatório da CCJ

O projeto de Lei sobre a Reforma da Previdência em Mato Grosso do Sul foi aprovado hoje, com 24 emendas, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. Em meio a protestos de representantes dos sindicatos de servidores, a proposta segue agora para a primeira votação dos deputados.

Dentre as mudanças estão o aumento progressivo da alíquota previdenciária. A ideia inicial era subir de 11% para 14% já em 2018, mas com a emenda esse aumento vai ocorrer aos poucos: 12% no ano que vem, 13% em 2019 e 14% em 2020.

Outra emenda trata da alíquota patronal. O projeto inicial previa aumento de 22% para 28%, mas a ideia agora é subir para 24% em 2018 e 25% em 2019.

Na visão do deputado Pedro Kemp (PT) as mudanças não foram positivas. “Ao invés de matar uma vez vai matar aos poucos” , declarou, se referindo ao aumento da alíquota para 14%.

Kemp, e os outros deputados petistas, Amarildo Cruz, João Grandão e Cabo Almi chegaram a entrar com mandado de segurança para impedir que o projeto fosse votado às pressas na Assembleia.

A reclamação é a mesma dos representantes de sindicatos: a pressa na aprovação da reforma.

“Não pode ser votado a toque de caixa”, declarou o tenente da Polícia Militar e coordenador-geral do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, Thiago Mônaco.

Em decorrência das declarações polêmicas, Mônaco será alvo de sindicância da Corregedoria da PM. Para o deputado estadual Paulo Siufi (PMDB), esta ação parece medida de retaliação.

