MAIS DEBATE Presidente da Câmara decide adiar votação de pacote anticorrupção para terça-feira Rodrigo Maia (DEM-RJ) negou que haja qualquer manobra

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu adiar para terça-feira a votação das medidas de combate à corrupção (PL 4850/16). Ele disse que, de hoje até a semana que vem, vai se reunir com líderes e presidentes de partido para tratar sobre a proposta, aprovada na madrugada de hoje pela comissão especial.



“Não pode sem debate e não precisamos de afogadilho nem aprovar 100% do relatório, nem rejeitar 100% do relatório”, disse.



Maia ressaltou que a decisão do Plenário é soberana e negou que haja qualquer manobra para aprovar ou rejeitar qualquer texto. “O nosso Plenário tem independência para votar todas as matérias, para aprovar qualquer texto, para rejeitar qualquer texto e ninguém pode se sentir prejudicado por esta decisão soberana”, disse.



Ele também negou que haja articulações para incluir na medida a anistia ao caixa dois eleitoral. “Vamos acabar com essa discussão de anistia, não há anistia de um crime que não existe. É só um jogo de palavras para enfraquecer e desmoralizar o Parlamento”, disse.