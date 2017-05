CAMPO GRANDE Prefeitura presta contas em audiência pública na próxima quarta Executivo prestará contas do 1º quadrimestre na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza na próxima quarta-feira (31), às 9h, audiência pública para prestação de contas do Poder Executivo Municipal. Na reunião, Prefeitura fará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2017, conforme estabelece o Regimento Interno da Casa de Leis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), João César Matogrosso (vice), Júnior Longo, Betinho e Dharleng Campos.

A prestação de contas será apresentada no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis, localizado na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.