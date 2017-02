ABUSO DE PODER Justiça eleitoral põe prefeitos

de Mato Grosso do Sul na corda bamba Alguns tiveram mandato cassado pela Justiça e outros ainda respondem processo eleitoral

Prefeitos eleitos em outubro do ano passado estão na corda bamba. Nessa semana, a Justiça Eleitoral já ‘derrubou’ o chefe do Executivo de Nova Andradina, José Gilberto Garcia (PR) e seu vice, Newton Luiz de Oliveira (PMDB), por abuso de poder, caracterizado pelo uso indevido dos meios de comunicação.

A cassação do mandato e inelegibilidade para os próximos oito anos foi determinação do juiz eleitoral José Henrique Caster Franco.Ele aceitou a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) contra prefeito e vice, por comprovarem que o peemedebista era diretor da Rádio Excelsior, que não cumpriu o plano de mídia das inserções do adversário.

Com isso, ambos foram favorecidos nos horários de maior audiência com as propagandas. A decisão ainda cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Mas se for mantida, uma nova eleição na cidade deverá ser feita. Além deles, o prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara (PSB), também teve o mandato cassado, mas continua exercendo o cargo.

