Bonito Prefeito sai de licença médica e

ninguém quer comandar cidade Funcionários afirmam que na prática a cidade turística está sem prefeito

Há algumas semanas a cidade de Bonito, um dos maiores destinos turísticos do Brasil, está praticamente sem comando. Há cerca de 15 dias o prefeito da cidade passou por cirurgia, não deve voltar para a prefeitura até o fim do ano e o vice-prefeito, segundo apurou a reportagem, quase não comparece ao prédio da administração.

No comando da cidade desde 2013 depois de eleição suplementar, Leonel Lemos de Souza Brito (PDT), o Leleco, foi diagnosticado com câncer e passou por cirurgia no intestino. Ele está internado em Campo Grande e passará por sessões de radioterapia e quimioterapia.

Em razão da licença médica de Leleco, o vice-prefeito Josmail Rodrigues (PR) oficialmente comanda a cidade, mas na prefeitura a informação é que o vice pouco aparece para trabalhar. Hoje ele estaria em viagem para a Capital.

Funcionários da prefeitura afirmaram ao Portal Correio do Estado que a informação que circula na cidade é que Josmail não teria interesse de assumir os últimos dias da administração em razão de rombo nas contas da prefeitura, que passariam dos R$ 10 milhões. A reportagem tentou contato com ele, mas nenhuma ligação foi atendida.

Caso o vice renuncie ao cargo, o comando da cidade ficaria nas mãos do presidente da Câmara, o vereador João Ligeiro (PDT). Também há rumores de que ele não teria interesse em assumir a prefeitura. O vereador também não atendeu as ligações da reportagem.

Se os rumores se confirmarem e a presidência da Câmara não assumir a prefeitura de Bonito, o comando da cidade ficaria para juiz de Direito, que seria o 4º no nível hierárquico de autoridades municipais.

A partir do dia 1º de janeiro quem assume a prefeitura de Bonito é Odilson Arruda Soares (PSDB), que derrotou o atual vice-prefeito Josmail nas urnas.