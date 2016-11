auditoria Prefeito eleito Marquinhos vai

fazer pente-fino na Prefeitura Ele aceitou sugestão do presidente do TCE

O prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), deve fazer varredura nos contratos municipais vigentes e uma auditoria para analisá-los.

A sindicância dos atos realizados na gestão de Alcides Bernal (PP) é sugestão do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Waldir Neves, e já estava em estudo pela equipe de transição de Marquinhos. “Algumas alterações em alguns contratos já foram sugeridas pelos integrantes da minha equipe”, declarou o prefeito eleito.

Ontem (28), em evento com prefeitos do Estado, no Tribunal de Contas, Waldir se mostrou bastante preocupado com os problemas que Marquinhos vai enfrentar ao assumir a Prefeitura da Capital.

“São muitos contratos que estão sendo analisados, como o tapa buraco por exemplo e a compra de luzes de led. Muitas licitações foram feitas de última hora”, explicou Waldir que, em seguida, declarou ser necessária a realização de uma “diligência” no Executivo Municipal.

*Leia reportagem, de Izabela Jornada, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.