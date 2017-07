pesquisa do ipems Prefeito da Capital, Marcos Trad,

é aprovado por 80,38% Índice é a soma de 34,24% de regular com 46,14% de ótima/boa

Nos sete primeiros meses à frente da Prefeitura de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), conquistou a aprovação de 80,38% do eleitorado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems).

O alto porcentual se deve ao total das avaliações ótima, boa e regular aprova dos 400 entrevistados pelo instituto.

A consulta com campo-grandenses foi realizada entre os dias 24 e 26 deste mês. A margem de erro é de 4,90 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A gestão de Marcos Trad obteve 6,30% de ótimo, 39,94% de boa e 34,24% de regular aprova. O levantamento apontou ainda que, 10,94% dos eleitores analisaram como péssimo e 8,68% desaprovaram o atual governo.

Considerando a soma de 39,94% da boa avaliação e de 6,30% da ótima, o prefeito ficou com 46,14% de análise positiva.

Este valor é 12,44 pontos porcentuais maior do que a amostragem feita em junho pelo Ipems e 4.09 pontos menor do que o melhor desempenho obtido por ele neste primeiro semestre.

Em abril, Trad alcançou 50,23% da aprovação dos campo-grandenses. Mas, dois meses depois, a avaliação positiva dele chegou a 33,70%.

*Leia reportagem, de Tavane Ferraresi, na edição de sábado/domingo do jornal Correio do Estado.