ESPECULAÇÃO Política fica agitada com boatos

sobre queda de Sérgio de Paula Ele deve deixar o cargo em razão de fusão na estrutura do governo

Os boatos sobre o pedido de demissão de Sérgio da Paula do comando da Casa Civil agitaram a política estadual e mudaram os planos do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) de anunciar ontem (16) as medidas da reforma administrativa.

De Paula deve cair mesmo, na próxima semana, por causa da fusão da Casa Civil com a Secretaria de Governo e não por problemas de relacionamento com Azambuja, de quem é amigo de muitos anos.

A nova pasta, enxertada com a Casa Civil, será comandada pelo atual secretário de Governo, Eduardo Riedel, que já está exercendo as funções de Sérgio de Paula na coordenação política.

É ele quem está conversando com deputados da base aliada sobre os planos de Azambuja de aplicar “remédio amargo” nas medidas para recuperação da economia do Estado.

Então, a queda de um dos homens de confiança de Azambuja já estava acertada há muito tempo. Ele deve deixar o governo mais em função de ajuste administrativo e de acomodação política do que por problemas pessoais.

*Leia reportagem, de Adilson Trindade, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.