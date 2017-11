Lama Asfáltica Polícia Federal cumpre mandados na casa de André Puccinelli nesta terça Ação foi batizada de Papiros de Lama

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a quinta fase da Operação Lama Asfáltica, batizada de Papiros de Lama, que investiga desvio de recursos públicos com direcionamento de licitações, superfaturamento de obras, aquisição falsas ou ilícita de produtos e corrupção de servidores. Por volta das 6 horas da manhã os policiais chegaram ao condomínio onde vive o ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli, no Jardim dos Estados, para cumprimento de mandado na residência dele.

Durante a quarta fase da operação, em maio deste ano, Puccinelli foi conduzido coercitivamente para a Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, e depois levado para colocação de tornozeleira eletrônica na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

INVESTIGAÇÕES

De acordo com a Polícia Federal, as investigações da Lama Asfáltica começaram em 2013 e apontaram existência de esquema de superfaturamento de obras “mediante prática de corrupção de servidores públicos e fraudes a licitações, ocasionando desvios de recursos públicos”.

Isso acontecia porque, segundo as investigações, os editais de licitações eram direcionados para que determinadas empresas ganhassem. As ações tiveram início a partir de três obras : Aterro sanitário de Campo Grande – vencido pela Solurb e a pavimentação da rodovia MS-430 (inaugurada ano passado, ela liga Rio Negro a São Gabriel do Oeste) e Avenida Lúdio Coelho, na Capital.