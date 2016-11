LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO Poderes deverão fazer o dever de casa

e cortar gastos, diz secretário Queda na arrecadação vai afetar repasse ao Legislativo e Judiciário

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, avisou que os Poderes deverão fazer o “dever de casa” para enxugar gastos. Com a recessão econômica e a queda na arrecadação, o repasse do Executivo ao Legislativo e Judiciário devem diminuir. “A receita vai cair”, declarou Riedel.

Com reuniões permanentes, o assunto em pauta está sendo o corte de gastos que os Poderes deverão aplicar a partir do ano que vem. Como estratégia para diminuir a máquina pública estão previstas reforma administrativa com a fusão de órgãos e/ou extinção de secretarias; o corte de 10% a 20% dos comissionados e o possível congelamento do salário dos servidores estaduais.

O último relatório fiscal da Secretaria de Fazenda, em agosto, demonstra rombo nas contas da atual gestão em R$ 200,13 milhões. Até o oitavo mês, as receitas somavam R$ 7,574 bilhões, o que corresponde a uma queda na arrecadação de 6,78% em relação ao mesmo período do ano passado.

(*) A reportagem, de Izabela Jornada e Tavane Ferraresi, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.