a ser nomeado PMDB indica Marun para

ser ministro do governo Temer Deputado disse que aguarda definição do presidente

Carlos Marun, deputado por Mato Grosso do Sul, vai ser o indicado pelo PMDB para assumir a Secretaria de Governo, cargo que tem peso de ministro. Quem ocupava o posto era Antonio Imbassahy, do PSDB, que foi remanejado com o distanciamento dos tucanos do presidente Michel Temer.

O deputado confirmou que o partido referendou seu nome para assumir o cargo. Ele também disse que abre mão de sair candidato em 2018.

Apesar do posicionamento dele, a nomeação depende da confirmação de Temer, o que não aconteceu. "Só vou falar mesmo (assumir a indicação) se for confirmado. O PMDB referendou meu nome, mas não tenho agenda com o presidente. Se eu assumir uma posição como essa, estarei ao lado do presidente", disse Marun, referindo-se que aceitaria ficar fora da eleição.

Conforme o jornal Estadão, o nome de Marun pode ser anunciado nesta quarta-feira (22). Quem estava no páreo para ser indicado era o presidente nacional do Sesi, João Henrique Sousa. Durante almoço hoje, Michel Temer disse a ele que não haveria o convite, divulgou o Portal AZ, do Piauí.

O deputado hoje é o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS e tem atuado como fiel escudeiro de Michel Temer no Congresso. A indicação para ser ministro no governo representaria um reconhecimento por essa atuação.

Além disso, a figura política de Marun tem sido frequentemente atacada por eleitores em Mato Grosso do Sul, seu reduto eleitoral. Na semana passada, houve bate-boca dele com ao menos duas pessoas, quando deixava o diretório estadual do PMDB, em Campo Grande.

Um motociclista o chamou de "ladrão" e o deputado retrucou, xingando o homem. Em outra situação, um casal criticou o político, que discutiu com os dois enquanto estava no carro.